Para-Kugelstoßer Kappel verbessert eigenen Weltrekord

Am 20. Mai wird Kappel in Japan um WM-Gold kämpfen, im Sommer stehen dann noch die Paralympics (28. August bis 8. September) in Paris an. Seine Leistung gebe ihm "sehr viel Selbstvertrauen für dieses Jahr", sagte Kappel: "Es läuft sehr gut, und ich werde alles dafür tun, dass es so weitergeht."