Para-Triathlon: Ludwig startet stark in die Saison

Triathletin Neele Ludwig ist erfolgreich in die paralympische Saison gestartet. Beim Weltcup im spanischen Vigo wurde die 33-Jährige in der Startklasse PTS2 am Samstag Zweite. Über die paralympische Distanz (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen) musste sich Ludwig in 1:32:29 Stunden lediglich der Französin Cecile Saboureau geschlagen geben, die 13 Sekunden schneller war.