Paralympics: Thomas Wandschneider sensationell im Badminton-Halbfinale!

Mit 60 Jahren greift der Doppeleuropameister des Vorjahres nach einer Medaille. Es braucht nur noch einen Sieg aus zwei Spielen.

Routinier Thomas Wandschneider hat bei den Paralympischen Spielen als einziger deutscher Badmintonspieler die Vorrunde überstanden. Der an Position zwei gesetzte 60-Jährige gewann in der Rollstuhl-Startklasse WH1 auch sein zweites Gruppenspiel gegen den Chinesen Yang Tong mit 2:1 (24:22, 12:21, 21:16) und sicherte sich damit souverän Platz eins in Gruppe C. Damit darf er das Viertelfinale überspringen und zieht direkt ins Halbfinale ein.

Spannende Halbfinalbegegnung erwartet

Dort trifft der querschnittsgelähmte Grasdorfer am Sonntag auf den Sieger des chinesischen Viertelfinalduells Qu Zi Mo oder erneut Yang Tong, das Spiel um Platz drei sowie das Finale finden am Montag statt. Badminton ist in Paris erst zum zweiten Mal Teil des paralympischen Programms, in Tokio war das deutsche Team ohne Medaille geblieben.

Deutsche Hoffnungen ruhen auf Wandschneider