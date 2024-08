Paralympics: Deutsches Sitzvolleyball-Team siegt 3:0 gegen Brasilien

SID 30.08.2024 • 19:38 Uhr In Paris will der Vizeuropameister eine Medaille, beim Auftakt zeigte sich das Team erst souverän, dann kämpferisch.

Die deutschen Sitzvolleyballer haben ihre Medaillenjagd bei den Paralympischen Spielen in Paris erfolgreich eröffnet. Das Team von Bundestrainer Christoph Herzog gewann sein Auftaktspiel in Gruppe B gegen Brasilien am Freitagabend mit 3:0 (25:16, 31:29, 25:19) und könnte sich damit im zweiten Spiel am Sonntag gegen die Ukraine bereits vorzeitig ein Halbfinalticket sichern.

{ "placeholderType": "MREC" }

Starke Leistungen von Wiesenthal und Tonleu

Mit je 14 Punkten hatten Heiko Wiesenthal und Francis Tonleu den größten Anteil am Auftakterfolg des Vizeeuropameisters, der in der Paris Arena Nord zu Beginn klar den Ton angab. Im zweiten Durchgang zeigte die deutsche Mannschaft zudem ein großes Kämpferherz und drehte einen Sieben-Punkte-Rückstand noch zum Satzgewinn. Und auch in Satz drei kam das Herzog-Team noch von einem Rückstand zurück.

Schwere Aufgaben in der Vorrunde

Nach dem Duell mit der Ukraine wartet zum Vorrundenabschluss am Dienstag in den Weltmeistern und Weltranglistenersten aus dem Iran die vermeintlich schwerste Aufgabe. Mit der Ukraine hatten die Iraner um Morteza Mehrzadselakjani, der mit 2,46 m zu den größten Menschen der Welt gehört, beim 3:0-Auftaktsieg am Freitag bereits keine Probleme.

Qualifikationsmodus und deutsche Frauen