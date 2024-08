Paralympics: Deutsche Medaillenhoffnungen – Schäfer und Schulz im Fokus

Am ersten Wochenende der Paralympics in Paris nimmt die Zahl der täglichen Medaillenentscheidungen zu. Immer mehr deutsche Trümpfe greifen bei den Spielen ein, die Chancen auf Podestplätze häufen sich. Deutschlands Para Sportler des Jahres ist im Weitsprung der Klasse T63 am Samstagabend (20.34 Uhr) an der Reihe. Leon Schäfer möchte sich unbedingt den Traum vom ersten Paralympicstitel erfüllen, doch das wird alles andere als einfach. Wenige Wochen vor Paris nahm ihm der Niederländer Joel de Jong seinen Weltrekord ab - und das um satte 42 Zentimeter.