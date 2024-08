Paralympics: Isabelle Foerder verpasst Medaille über 100 m deutlich

Sprinterin Isabelle Foerder hat bei den Paralympischen Spielen in Paris zum Auftakt der Leichtathletik-Wettbewerbe eine Medaille deutlich verpasst. Die 45-Jährige lief über die 100 m in 16,36 Sekunden auf Position acht, damit fehlten in der Startklasse T35 mehr als zwei Sekunden zu einer Medaille. In Tokio war Foerder über ihre Paradestrecke als Vierte noch nur knapp am Podest vorbeigelaufen. Insgesamt gewann die Erfurterin bei Sommerspielen bereits fünf Medaillen, die bislang letzte davon allerdings 2004. "Die Atmosphäre ist super, das Gefühl ist fantastisch", sagte Foerder im schon am Mittag gut gefüllten Stade de France: "Die Zeit ist nicht ok, ich wollte unter 16 Sekunden laufen. Ich habe mich komplett aus dem Konzept bringen lassen."