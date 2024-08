Paralympics: Deutsches Badminton-Duo verliert Auftaktspiel

Die Ex-Weltmeister Rick Cornell Hellmann und Thomas Wandschneider haben ihr Auftaktspiel bei den paralympischen Wettbewerben im Badminton verloren. Das deutsche Doppel verlor in der Startklasse WH1/WH2 mit 11:21, 17:21 gegen die Chinesen Mai Jian Peng und Qu Zi Mo und steht damit in den verbleibenden beiden Gruppenspielen gehörig unter Druck. Im Doppel ziehen die beiden besten Duos jeweils ins Halbfinale ein.

Schwierige Ausgangslage für Marcel Adam

Vor dem Vorrundenaus steht dagegen Marcel Adam in der stehenden Klasse SL4. Der 29-Jährige war beim 12:21 und 15:21 gegen den Nigerianer Chigozie Jeremiah Nnanna chancenlos und hat in seiner Dreiergruppe kaum noch Chancen auf den im Einzel nötigen ersten Platz. "Ich bin jetzt schon enttäuscht, ich habe mir mehr ausgerechnet", sagte der EM-Dritte in der ARD: "Ich lächele trotzdem, weil so eine Kulisse hatten wir auch noch nie. Wenn die hier alle ausrasten, bekommt man das schon mit."