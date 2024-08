Paralympics: Maurice Wetekam holt Bronze nach radikalem Umbruch

Keine vier Monate vor seinem Medaillencoup von Paris setzte Maurice Wetekam alles auf Null, nach Platz acht über seine Paradestrecke bei der EM in Madeira stellte er alles in Frage. "Ich bin komplett neu rangegangen, habe das Training umgestellt und mich komplett reingekniet. Alles überarbeitet, was es zu überarbeiten gab", sagte der Schwimmer nach seiner Bronzemedaille über 100 m Brust bei den Paralympics. Er habe in kurzer Zeit "ein komplett neues Mindset aufgebaut".