Parasport: Athletensprecherin kritisiert Deutschland

Für Para-Athletensprecherin Mareike Miller hat der Sport in Deutschland einen deutlich zu geringen Stellenwert. „Wir waren noch nie eine Sportnation. Ich habe sechs Jahre in den USA gelebt. Dort ist der Sport ein natürlicher Teil des Lebens, und das war er bei uns noch nie“, sagte die Rollstuhlbasketballerin im Interview mit web.de: „Der Sport, vor allem der organisierte Sport in Schulen, in Vereinen, war und ist kein fester Bestandteil unserer gesellschaftlichen Strukturen.“