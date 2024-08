Paralympics: Ruderer Klemp verpasst Finale – Deutsche Vierer im Medaillenrennen

Ruderer Marcus Klemp hat das Einer-Finale bei den Paralympischen Spielen in Paris verpasst. Der Rostocker wurde am Samstagvormittag in seinem Hoffnungslauf der Startklasse PR1 über 2000 Meter in 9:36,29 Minuten Dritter. Für den Einzug in den Endlauf wäre mindestens Rang zwei nötig gewesen, auf diesen fehlten Klemp rund zwölf Sekunden.