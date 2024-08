Paralympics: Der Medaillenspiegel von Paris 2024

Bei den Paralympics 2024 in Paris hofft das deutsche Team auf viele Medaillen. Hier gibt es den Medaillenspiegel im Überblick.

Die Paralympics 2024 finden vom 28. August bis 8. September in Paris statt. Insgesamt kämpfen knapp 4400 Athletinnen und Athleten um Medaillen. Für Deutschland gehen 143 Sportlerinnen und Sportler plus Guides an den Start.