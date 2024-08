Paralympics im TV: "Im Fokus wie nie"

ARD und ZDF zeigen Eröffnungs- und Abschlussfeier sowie zwei Wettbewerbe in der Prime Time.

In wenigen Tagen beginnen die Paralympics (28. August bis 08. September). ARD und ZDF freuen sich nach Olympia auf die Fortsetzung der Berichterstattung in Paris. "So groß war der Fokus auf den paralympischen Sport noch nie", sagte die ARD-Programmchefin für die Paralympics, Mirjam Bach: "Wir wollen damit einen kleinen Teil zur besseren Inklusion von und zum größeren Verständnis für Menschen mit Handicap beitragen."