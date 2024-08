Paralympics-Novum: So viele wie noch nie

SID 25.08.2024 • 11:53 Uhr Die Paralympics werden immer internationaler - mit 182 Nationen nehmen in Paris so viele teil wie noch nie.

Fast acht Mal so viele Länder und elf Mal so viele Athletinnen und Athleten: Seit der Einführung 1960 haben sich die Sommer-Paralympics extrem entwickelt. In Paris (24. August bis 5. September) rechnet das Internationale Paralympische Komitee (IPC) mit neuen Rekordzahlen.

Seit 1988 finden die Paralympischen Spiele immer am selben Ort wie die kurz vorher ausgetragenen Olympischen Spiele statt. Die einzigen Sommer-Paralympics in Deutschland stiegen 1972 in Heidelberg. Damals noch mit 984 Athleten aus 42 Nationen.

In Frankreich werden 4400 Sportler aus 168 Ländern erwartet, mit Eritrea, Kiribati und Kosovo feiern drei Nationen ihre Paralympics-Premiere.

Die Sommer-Paralympics mit Anzahl der Nationen/Sportler:

1960 in Rom: 17 Nationen/400 Teilnehmer

1964 in Tokio: 19/375

1968 in Tel Aviv: 28/750

1972 in Heidelberg: 42/984

1976 in Toronto: 40/1657

1980 in Arnheim: 42/1973

1984 in New York: 45/1800, und in Stoke Mandeville (England): 41/1100 *

1988 in Seoul: 60/3057

1992 in Barcelona: 83/3001

1996 in Atlanta: 104/3259

2000 in Sydney: 122/3881

2004 in Athen: 135/3808

2008 in Peking: 146/3951

2012 in London: 164/4237

2016 in Rio de Janeiro: 160/4327

2020 in Tokio: 162/4400

2024 in Paris: 168/4400