Paralympics: Maike Hausberger mit Bestzeit und Medaille in Paris

SID 31.08.2024 • 14:13 Uhr Die mehrmalige Weltmeisterin Maike Hausberger schnappt sich bei den Paralympics im Zeitfahren Edelmetall - und das in persönlicher Bestzeit.

Bahnradsportlerin Maike Hausberger hat sich bei den Paralympics in Paris ihren Traum von einer Medaille erfüllt. Die 29-Jährige fuhr im Zeitfahren über 500 m der Startklassen C1 bis 3 auf Rang drei und holte in persönlicher Bestzeit von 38,358 Sekunden Bronze. Vor zwei Tagen war sie im Velodrome National in der Einerverfolgung bereits Vierte geworden, genau wie acht Jahre zuvor bei den Paralympics in Rio im Weitsprung.

Vor drei Jahren in Tokio hatte sie dann die Qualifikation für die Paralympics als Leichtathletin verpasst und stieg deshalb aufs Rad um. Dieser Wechsel zahlte sich aus. Bislang sammelte die mit spastischer Hemiparese fahrende Cottbuserin auf Straße und Bahn sechs Weltmeistertitel, dazu kommen sechs weitere Medaillen. Bereits in der Qualifikation am Morgen hatte sie als Drittschnellste ihre Bestzeit verbessert, ehe sie im Finale nochmals nachlegte.

Weltrekord schon in Einerverfolgung

Nur die Australierin Amanda Reid (36,676) und die Chinesin Qian Wangwei (37,616) waren schneller. Schon am Donnerstag hatte Hausberger ihre starke Form bewiesen. In der Einerverfolgung über 3000 m gelang der früheren Para-Leichtathletin ein Weltrekord, der anschließend aber zweimal unterboten wurde. Letztlich fuhr sie dort im kleinen Finale noch knapp am Podest vorbei. Nun kommen noch weitere Chancen auf der Straße, wo sie noch stärker einzuschätzen ist.