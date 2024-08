Paralympics: Maike Hausberger mit Bestzeit und Medaillenchance in Paris

Bahnradsportlerin Maike Hausberger hat bei den Paralympics in Paris ein Ausrufezeichen auf ihrer Lieblingsstrecke gesetzt. Die 29-Jährige aus Trier fuhr in der Zeitfahr-Qualifikation über 500 m der Startklassen C1 bis 3 in persönlicher Bestzeit von 38,462 Sekunden auf Rang drei. Nur die Australierin Amanda Reid (36,537) und die Chinesin Qian Wangwei (37,621) waren schneller. Im Finale um 13.35 Uhr gehört sie damit zu den Medaillenkandidatinnen.

"Tatsächlich war das Rennen an sich gar nicht so gut, ich habe mich in der Sitzposition nicht so wohl gefühlt. Dass es trotzdem so schnell wird, ist natürlich cool", sagte Hausberger. Auch Pierre Senska schaffte den Sprung in den Endlauf im schnellen Holzoval des Velodrome National von Saint-Quentin-en-Yvelines nicht. Der Berliner fuhr in der Qualifikation der Männer-Klasse C1 bis 3 über 1000 m in 1:11,449 Sekunden auf Rang zehn, das Finale steigt um 14.02 Uhr. Nur die sechs besten Starterinnen und Starter der jeweiligen Klassen kämpfen um Edelmetall.