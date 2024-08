Paralympics: Menje verpasst 5000 m Medaille – Debrunner holt Gold

Rennrollstuhlfahrerin Merle Menje hat eine Paralympics-Medaille über 5000 m verpasst. Die WM-Zweite kam am Samstagvormittag im Finale der Startklasse T54 in 11:49,97 Minuten auf Rang sieben, zu Bronze fehlten der 20-Jährigen fast 40 Sekunden. Gold ging im Pariser Stade de France an Catherine Debrunner aus der Schweiz in der paralympischen Rekordzeit von 10:43,62 Minuten.