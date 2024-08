Paralympics: Das sind die deutschen Fahnenträger

Die deutschen Fahnenträger für die Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele in Paris stehen fest. Tokio-Siegerin Edina Müller und der zweimalige Goldmedaillengewinner Martin Schulz führen die deutsche Mannschaft an.

Die deutschen Fahnenträger für die Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele in Paris stehen fest. Tokio-Siegerin Edina Müller und der zweimalige Goldmedaillengewinner Martin Schulz führen die deutsche Mannschaft an.

Tokio-Siegerin Edina Müller und der zweimalige Goldmedaillengewinner Martin Schulz tragen bei der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele in Paris die deutsche Fahne. Dies gab der Deutsche Behindertensportverband (DBS) am Dienstagnachmittag bekannt. Die Kanutin aus Hamburg und der Triathlet aus Leipzig führen die 143-köpfige deutsche Mannschaft sowie fünf Guides bei der Zeremonie am Mittwoch (20.00 Uhr/ZDF) von der Champs Elysee zum Place de la Concorde an.