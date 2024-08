Paralympische Spiele in Paris offiziell eröffnet

Um 22.37 Uhr sprach Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron den entscheidenden Satz: „Ich erkläre die 17. Paralympischen Sommerspiele in Paris für eröffnet.“ Es war der Startschuss für elf Wettkampftage in der französischen Hauptstadt, an denen in 22 Sportarten 549 Entscheidungen fallen.