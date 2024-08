Deutscher "Bladejumper" holt ganz besonderen Sieg

An seinem 36. Geburtstag hat sich Markus Rehm mit einem Erfolgserlebnis beschenkt.

Weitsprung-Weltrekordler Markus Rehm hat vor dem Start der Paralympics in Paris (28. August bis 8. September) eine gelungene Generalprobe gefeiert. An seinem 36. Geburtstag gewann der viermalige Paralympics-Sieger den Wettkampf im Rahmen des Diamond-League-Meetings in Lausanne.