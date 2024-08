Rehms Neun-Meter-Traum: "Geht nicht um die Weitenjagd"

Rehm schaut auf Gold, nicht auf Weltrekord

Der 36-Jährige ist aber weiter fest überzeugt, die neun Meter zu knacken. „Irgendwie haben die Leistungen, die ich im Training jetzt erarbeitet habe, nicht so richtig gezündet im Springen“, sagte Rehm zwar, doch: „Ich bin guter Dinge, da schlummert irgendwas. Man kann es nur noch nicht so richtig aufs Brett bringen und zeigen.“

Das gilt es bis zum Wettkampf am 4. September zu schaffen. Bisher sei es ihm immer gelungen, so der bei internationalen Wettkämpfen bisher unbesiegte Rehm, "zum Höhepunkt voll da zu sein. Und da habe ich auch ein bisschen Vertrauen auf meine Trainerinnen und ein bisschen Vertrauen auf meine Fähigkeiten, dass wir das in Paris am Tag, wenn es drauf ankommt, auch sehen können."