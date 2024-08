Paralympics: Deutsches Rollstuhlbasketball-Team startet mit Niederlage

Die deutschen Rollstuhlbasketballerinnen haben bei ihrer Medaillenmission bei den Paralympics in Paris einen krachenden Fehlstart hingelegt. Das Team um Athletensprecherin Mareike Miller verlor gegen Mitfavorit USA mit 44:73 (20:41) und konnte dabei nur im ersten Viertel auf Augenhöhe mitspielen.

Folgen des verpatzten Auftakts

Schwerwiegende Folgen hat der verpatzte Auftakt allerdings nicht, in der Vorrunde wird lediglich die Setzliste für die K.o-Runde ausgespielt. Dort wird im Überkreuzvergleich mit der Parallelgruppe das Viertelfinale gespielt. Je schlechter Deutschland in der Gruppenphase abschneidet, desto schwerer dürfte der kommende Gegner sein.

Weitere Spiele in der Vorrunde

Weiter geht es am Sonntag gegen Japan (12.45 Uhr), ehe es zum Abschluss mit den Niederlanden am Montag (21.30 Uhr) gegen einen weiteren Favoriten geht. Gegen die USA war Miller mit 21 Punkten in der Bercy Arena beste Werferin.