Paralympics: Deutsche Rollstuhlrugby-Hoffnung nach Kanada-Pleite?

Entscheidendes zweites Viertel

In der Arena Champs-de-Mars unweit des Eiffelturms zogen die Kanadier im zweiten Viertel auf sechs Punkte davon. Ein Rückstand, den die Mannschaft um Kapitän Herbst in der zweiten Halbzeit nicht mehr aufholen konnte. Für das Halbfinale, das die beiden besten Teams der Gruppe erreichen, muss Deutschland die dritte Vorrundenpartie gegen die USA (Samstag, 11.30 Uhr) auf jeden Fall gewinnen und auf eine Niederlage der Kanadier gegen Japan hoffen. Die Teams auf den Plätzen drei und vier spielen die Plätze fünf bis acht aus.

Besonderheit des Rollstuhlrugbys

Im Rollstuhlrugby spielen Frauen und Männer gemeinsam in einem Team, die deutsche Mannschaft hat mit Mascha Mosel und Britta Kripke zwei Frauen im zwölfköpfigen Kader dabei. Rollstuhlrugby besitzt damit bei den Paralympics in Paris ein Alleinstellungsmerkmal, denn ein gemischtes Team gibt es, abgesehen von den Mixed-Wettbewerben, in keiner anderen Sommersportart, auch im olympischen Bereich nicht.