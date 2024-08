Paralympics: Katharina Krüger scheitert chancenlos in Runde 1

Katharina Krüger ist im Tennisturnier der Rollstuhlfahrerinnen bei den Paralympics in Paris gleich in der ersten Runde ausgeschieden. Die 34-Jährige war auf dem Court Suzanne Lenglen gegen die Niederländerin Diede de Groot erwartungsgemäß chancenlos und unterlag der Nummer eins der Setzliste in nur 48 Minuten mit 1:6, 0:6. Krüger war bereits in Tokio gleich an der Auftakthürde gescheitert. In der französischen Hauptstadt hatte sie nun enormes Pech bei der Auslosung, holte sich nur das erste Spiel per Break.