"Rückwärts schwimmen": Sorgen vor der Strömung der Seine

Das Wasser in der Seine bleibt auch ein Problemfeld für die Paralympischen Spiele. Ein deutscher Star sorgt sich.

Thomas Bach schwärmte zwar von diesen „Seine-sational“ schönen Olympischen Spielen von Paris. Doch die Probleme mit dem milliardenschweren Prestigeobjekt Seine konnten die Veranstalter als einziges nicht lösen. Und auch bei den am Mittwoch beginnenden Paralympics müssen die Triathleten wieder in die braune Brühe. Die Wasserqualität an sich sei „sicher nicht ideal“, stöhnte Martin Schulz im SID-Interview. Allerdings sei „das Hauptproblem die Strömung“.