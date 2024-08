Paralympics: Deutscher Ruder-Vierer zieht souverän ins Finale ein

Der deutschen Ruderer überzeugen bei den Paralympics in den Vorläufen.

Der deutsche Ruder-Vierer um die zweimalige Olympia-Teilnehmerin Kathrin Marchand ist bei den Paralympischen Sommerspielen locker ins Finale eingezogen. Das Mixed-Boot mit Marchand, Susanne Lackner, Valentin Luz und Marc Lembeck sowie Steuerfrau Inga Thöne erreichte im Vorlauf am Freitagmittag im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne auf Rang zwei das Ziel und vermied damit den Hoffnungslauf. Marchand und Co. benötigten für die 2000 Meter 6:56,84 Minuten. Nur das britische Boot war mit einer Weltjahresbestleistung von 6:43,68 Minuten schneller. Der Endlauf ist für Sonntag (12.30 Uhr) angesetzt.

Auch Jan Helmich und Hermine Krumbein zogen im Zweier auf direktem Wege ins Finale ein. Das Duo setzte im zweiten Vorlauf in 7:12,04 Minuten die Bestzeit, insgesamt reichte es für Rang zwei hinter Australien (7:11,30), das einen paralympischen Rekord aufstellte. Helmich und Krumbein fahren kurz vor dem Vierer um Medaillen (12.10 Uhr).

Im Einer muss Marcus Klemp in den Hoffnungslauf am Samstag (10.30 Uhr). In seinem Vorlauf wurde der Rostocker Vierter von fünf Startern. Nur der Beste fuhr direkt ins Finale.