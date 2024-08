Paralympics: Mira Maack bricht Rekord und träumt von Medaille in Paris

Schwimmerin Mira Jeanna Maack darf in Paris von ihrer ersten Medaille bei Paralympischen Spielen träumen. Der 20-Jährigen gelang am Samstagvormittag im Vorlauf über 100 m Brust mit dem deutschen Rekord von 1:19,69 Minuten die drittbeste Zeit, die Berlinerin musste sich in der Startklasse S8 nur Alice Tai aus Großbritannien (1:14,26 Minuten) und der Russin Wiktorija Ischtschiulowa (1:17,50) geschlagen geben.

Naomi Maike Schwarz im Endlauf

Auch Naomi Maike Schwarz schaffte es in den Endlauf. Die gebürtige Japanerin löste als Achte über 100 m Rücken in der Startklasse S12 in 1:16,97 Minuten das letzte Ticket für das Finale, das um 17.37 Uhr in der La Defense Arena angesetzt ist.