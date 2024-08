Ticketverkauf bei Paralympics knackt Zwei-Millionenmarke

Für die Paralympischen Spiele in Paris sind einen Tag vor der Eröffnungsfeier bereits rund zwei Millionen Tickets verkauft. "Wir haben Stadien, die voll sein werden", kündigte Tony Estanguet als Chef des Organisationskomitees an. Er sei optimistisch, dass auch die verbleibenden 500.000 Eintrittskarten in den kommenden Tagen noch verkauft werden. Der Rekord von London mit 2,5 Millionen verkauften Karten könnte also in Paris eingestellt werden.