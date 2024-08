Paralympics: Silber für Baus und Schmidberger im TT-Doppel-Finale

Gekämpft, nie aufgegeben, aber doch ohne Chance auf Gold: Die Tischtennis-Europameister Valentin Baus und Thomas Schmidberger haben bei den Paralympics in Paris die Silbermedaille im Doppel geholt. Das Duo von Borussia Düsseldorf unterlag im Finale der Startklasse MD8 den favorisierten Chinesen Cao Ningning und Spitzenspieler Feng Panfeng mit 0:3 (9:11, 5:11, 5:11).

Baus und Schmidberger sorgten damit für die zweite Silbermedaille für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) bei den Sommerspielen. Am Vortag hatten schon Stephanie Grebe und Juliane Wolf an der Platte in der Doppel-Startklasse WD14 Silber geholt, auch die WM-Zweiten mussten sich einem Duo aus der Tischtennis-Festung China geschlagen geben. Bisher gingen alle drei Tischtennis-Goldmedaillen aus Paris ins Reich der Mitte.