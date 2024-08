Paralympics: Tischtennis-Weltmeister scheitern dramatisch im Viertelfinale

Das Tischtennis-Duo Sandra Mikolaschek und Thomas Brüchle hat eine Medaille bei den Paralympics in Paris verpasst. Die Weltmeister wurden am Freitag im Viertelfinale des Mixed-Doppel-Wettbewerbs in der Arena Sud 4 ihrer Favoritenrolle nicht gerecht und verloren mit 2:3 (11:9, 10:12, 6:11, 11:6, 7:11) gegen die Thailänder Wijittra Jaion und Yuttajak Glinbancheun. Bereits mit dem Einzug ins Halbfinale hätten Mikolaschek und Brüchle mindestens Bronze sicher gehabt, da kein Spiel um Platz drei ausgetragen wird.