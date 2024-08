Paralympics: Triathlon-Wettbewerbe wegen Wetter auf Sonntag verlegt

Die Seine ist ausnahmsweise nicht Schuld: Alle Triathlon-Wettbewerbe der Paralympischen Spiele werden, anders als ursprünglich geplant, am Sonntag ausgetragen. Vier der insgesamt elf Rennen waren für Montag angesetzt, doch aufgrund der Wettervorhersage kam es nun zur Verschiebung. Das teilte der Deutsche Behindertensportverband (DBS) am Donnerstag mit.

Keine Auswirkungen auf Fahnenträger Martin Schulz

Nicht von der Veränderung betroffen ist Fahnenträger und zweimaliger Goldmedaillengewinner Martin Schulz, der ohnehin am Sonntag starten sollte. Die Wasserqualität in der Seine, die Rund um die Olympischen Spiele immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hatte, sei für die Verschiebung nicht ursächlich. Sie "bereitet Stand jetzt durch das sonnige Wetter keine Probleme." In Paris gehen für den DBS fünf Triathleten und ein Guide an den Start.