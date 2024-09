Paralympics: Wandschneider verpasst Badminton-Finale – Bronze-Chance!

Routinier Thomas Wandschneider hat bei den Paralympischen Spielen den Finaleinzug im Badminton verpasst. Der an Position zwei gesetzte 60-Jährige unterlag in der Rollstuhl-Startklasse WH1 im Halbfinale seinem 38 Jahre jüngeren Kontrahenten Qu Zi Mo aus China mit 0:2 (1:21, 10:21) und war über die gesamte Spieldauer von 32 Minuten chancenlos. Im Duell um Bronze geht es am Montagvormittag gegen den Koreaner Jeong Jaegun.

Erfolgreiche Vorrunde für Wandschneider

Wandschneider hatte in der Vorrunde seine beiden Spiele gewonnen und deshalb als Gruppenerster das Viertelfinale überspringen dürfen. Überhaupt überstand er als einziger Deutscher in der Arena Porte de la Chapelle die Gruppenphase. Badminton ist in Paris erst zum zweiten Mal Teil des paralympischen Programms, in Tokio war das deutsche Team ohne Medaille geblieben.