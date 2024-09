Paralympics: Ulbricht und Förstemann brechen Rekord und jagen Gold

Das Bahnrad-Tandem Thomas Ulbricht und Pilot Robert Förstemann hat seine Goldambitionen bei den Paralympics in Paris eindrucksvoll untermauert. Die WM-Dritten fuhren am Sonntagvormittag in der Zeitfahr-Qualifikation der Startklasse B über 1000 m im Velodrome Nationale von Saint-Quentin-en-Yvelines in 59,480 Sekunden die Bestzeit und unterboten den eigenen deutschen Rekord damit deutlich.