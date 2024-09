Paralympics: Bogenschützin Flora Kliem scheitert im Achtelfinale

Bogenschützin Flora Kliem ist bei ihrer Paralympics-Premiere in Paris frühzeitig ausgeschieden. Die 26-Jährige aus Berlin verlor am Dienstagvormittag auf der Esplanade des Invalides im Achtelfinale des Einzel-Wettbewerbs mit 4:6 gegen die Slowenin Ziva Lavrinc. Dabei zeigte die mit einer Knieexartikulation antretende EM-Neunte Kliem wie auch ihre Gegnerin mit dem Recurve-Bogen im entscheidenden fünften Satz Nerven. Mit lediglich 19:18 Ringen ging der Durchgang an Lavrinc.

Einziger deutscher Hoffnungsträger

Ihr Auftaktmatch in der Runde der letzten 16 am Morgen hatte Kliem gegen die Peruanerin Daniela Cecilia Campos Marzano noch mit 6:2 gewonnen. Kliem war die einzige Bogenschützin aus Deutschland, die sich für die Sommerspiele in der französischen Hauptstadt qualifizieren konnte. Damit bleibt das letzte deutsche Bogen-Edelmetall die Goldmedaille von Mario Oehme in Athen 2004.