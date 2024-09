Paralympics: Deutsche Leichtathleten weiter ohne Medaille in Paris

Die deutschen Leichtathleten müssen weiter auf ihre erste Medaille bei den Paralympics in Paris warten. In der Mittagssession am dritten Wettkampftag im Stade de France gingen Weitspringerin Katrin Müller-Rottgardt, Kugelstoßer Yannis Fischer und Sprinterin Nicole Nicoleitzik leer aus. Den Podestplätzen am nächsten kam noch Müller-Rottgardt auf Rang fünf.