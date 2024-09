Paralympics: Deutsche Tischtennis-Asse ohne Satzverlust im Viertelfinale

Die deutschen Tischtennis-Routiniers Thomas Rau, Björn Schnake und Thomas Brüchle haben im Einzel-Wettbewerb der Paralympischen Spiele ohne Satzverlust die nächsten Runden erreicht. Das Trio zog am Montag nach seinen souveränen Siegen in die Viertelfinals ihrer jeweiligen Startklassen ein. Der 40-jährige Rau (Neustadt/Holstein) bezwang den Chinesen Chen Chao in der Startklasse MS6 mit 3:0 (12:10, 15:13, 11:4), kurz danach schlug der Hildesheimer Schnake (53) in der Klasse MS7 Liao Keli aus der Tischtennis-Übermacht mit 3:0 (14:12, 11:9, 11:9).