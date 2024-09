Paralympics: Deutsche Medaillenhoffnungen in Paris – Baus, Bensusan & Hiltrop

SID 03.09.2024 • 06:49 Uhr Ob das Gold-Konto des deutschen Teams bei den Paralympischen Spielen am Dienstag aufgestockt wird, erscheint fraglich. Es gibt nur wenige Medaillen-Kandidaten.

Zum Start in die zweite Hälfte der Wettkampftage bei den Paralympischen Spielen von Paris halten sich die deutschen Medaillenchancen in Grenzen. Im Tischtennis gibt es für Valentin Baus eine gute Chance, in der Leichtathletik steigt Irmgard Bensusan in ihre letzten Paralympics ein.

{ "placeholderType": "MREC" }

Sportschießen: Hiltrop will Fehlstart wettmachen

SPORTSCHIESSEN: Natascha Hiltrop will in Chateauroux ihren Fehlstart bei den Paralympics wettmachen. Nach der verpassten Finalteilnahme mit dem Luftgewehr greift sie nun im Dreistellungskampf an, vor drei Jahren gewann sie in Tokio in dieser Disziplin Silber. Die Qualifikation startet um 9.30 Uhr, das Finale wäre um 16.00 Uhr.

Leichtathletik: Bensusan und Willing im Fokus

LEICHTATHLETIK: Im Stade de France startet die fünfmalige Paralympics-Zweite Irmgard Bensusan in ihre dritten und letzten Paralympischen Spiele. Die in Pretoria geborene Sprinterin bestreitet am Morgen um 10.43 Uhr ihren Vorlauf über 200 m, das Finale steigt am Abend um 19.50 Uhr. In Rio und Tokio holte die 33-Jährige über diese Distanz jeweils Silber. Am Morgen hat Martina Willing bei ihrer zehnten Paralympics-Teilnahme eine Außenseiterchance (10.05).

Tischtennis: Valentin Baus mit Medaillenchance