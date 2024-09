Paralympics: Mikolaschek kämpft um Gold im Tischtennis-Finale!

Tischtennisspielerin Sandra Mikolaschek greift bei den Paralympics in Paris nach der Goldmedaille. Die 27-Jährige aus der Lutherstadt Eisleben besiegte in einem spannenden Halbfinale der Klasse 4 trotz eines Fehlstarts die Chinesin Gu Xiadon 3:1 (1:11, 11:3, 12:10, 13:11) und trifft im Endspiel am Abend (18.00 Uhr) nun auf die Serbin Borislava Peric-Rankovic.