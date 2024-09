Paralympics: Deutsches Team stoppt Negativtrend und holt auf!

Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) hat vor dem Endspurt der Paralympischen Spiele in Paris ein tendenziell positives Fazit gezogen. Das Team habe in der zweiten Hälfte der Spiele „gut aufgeholt, wir stehen gut da mit den sportlichen Ergebnissen. Wir haben in elf Sportarten Medaillen geholt, das sind drei mehr als in Tokio“, sagte Chef de Mission Karl Quade auf der Abschlusspressekonferenz.