Paralympics: Lindy Ave holt Bronze und widmet Sieg ihrem Sohn

Nach ihrer Babypause läuft Lindy Ave bei den Paralympics in Paris unverhofft zu einer Medaille.

Rückkehrerin Lindy Ave hat ihre Bronzemedaille bei den Paralympics in Paris ihrem Sohn gewidmet. "Ich hoffe, er hat zugeguckt und war noch wach und konnte das sehen", sagte die Sprinterin nach ihrem Coup über die 400 m bei den Paralympics in Paris. Die 29-Jährige aus Neubrandenburg hatte erst Anfang des Jahres nach ihrer Babypause wieder erste Wettkämpfe bestritten. Im vollen Stade de France rannte Ave in Saisonbestleistung von 1:00,37 Minuten auf Rang drei.