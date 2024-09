Paralympics: Judoka Goral scheitert früh – Drama in Paris!

Die Judoka bleiben in Paris bei einer Medaille. Der letzte Hoffnungsträger scheitert nach zwei Niederlagen.

Judoka Daniel Goral ist bei den Paralympischen Spielen in Paris früh gescheitert. Der 24-Jährige verlor in der Klasse bis 90 Kilogramm J2 gleich seinen Auftaktkampf durch Ippon gegen den Usbeken Dawurchon Karomatow und ließ dann auch seine Chance auf Bronze in der Hoffnungsrunde durch eine Niederlage gegen Simone Cannizaro aus Italien liegen.