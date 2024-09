Paralympics: Judoka Thal kämpft um Bronze nach Ippon-Sieg!

Judoka Isabell Thal erhält sich bei den Paralympics in Paris ihre Medaillenchance - durch einen Sieg über eine frühere deutsche Championesse. Eine andere deutsche Athletin dagegen scheitert.

Judoka Isabell Thal hat sich bei den Paralympics in Paris ihre Medaillenchance erhalten. Die sehbehinderte Athletin aus Essen kämpft durch einen Sieg nach Ippon (10:0) gegen die frühere deutsche Paralympicssiegerin Carmen Brussig am Donnerstagnachmittag in der Klasse bis 48 kg um Bronze. Gegnerin ist die Türkin Cahide Eke.