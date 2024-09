Paralympics: Kim Vaske und Nicoleitzik verpassen Finale - Böttger hofft

Kim Vaske ist bei ihrer Paralympics-Premiere in Paris im Kugelstoßen auf Rang 15 gelandet. Die 19-Jährige vom TSV Bayer 04 Leverkusen kam in ihrem besten Versuch auf 9,04 Meter und verpasste damit den Endkampf der besten acht in der Startklasse F46 um gut anderthalb Meter. Auch über die 100 m war die Nachwuchsathletin auf Rang 15 gelandet.