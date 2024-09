Paralympics: Bronze für Müller-Rottgardt über 100m in Paris!

Nach ihrer Bronzemedaille in Rio 2016 erkämpft sich Katrin Müller-Rottgardt in Paris ihre zweite Medaille bei Paralympics.

Leichtathletin Katrin Müller-Rottgardt hat bei den Paralympischen Spielen in Paris die Bronzemedaille über 100 m gewonnen. In der Klasse T12 lief die sehbehinderte Athletin mit Guide Noel-Philippe Fiener in 12,26 Sekunden als Dritte ins Ziel. Gold ging im Stade de France an die große Favoritin Omara Durand Elias aus Kuba, die in 11,81 Sekunden vor der Ukrainerin Oksana Boturtschuk (12,17) triumphierte.