Paralympics: Hausberger verpasst Medaille – Drama im Straßenrennen

Maike Hausberger muss sich nach ihrem Triumph im Zeitfahren geschlagen geben. Auch die deutschen Männer fahren am Podium vorbei.

Radsportlerin Maike Hausberger hat ihre dritte Medaille bei den Paralympics in Paris verpasst. Die gesundheitlich angeschlagene Zeitfahr-Siegerin fuhr im 56,8 km langen Straßenrennen der Startklasse C1 bis 3 auf Rang neun. Die 29-Jährige aus Cottbus hatte mit der Entscheidung nichts zu tun. Hausberger, die zudem Zeitfahr-Bronze auf der Bahn geholt hatte, ging mit einer Entzündung der Nasennebenhöhlen an den Start in Clichy-sous-Bois.