Para-Schwimmer empört: "Diese Worte von Mockridge sind menschenverachtend"

Mit diffamierenden und respektlosen Aussagen über die Paralympics hatte Luke Mockridge in der vergangenen Woche einen Eklat ausgelöst. Der deutsche Comedian machte sich über die Paralympics lustig , sagte unter anderem in einem Podcast: „Es gibt Menschen ohne Arme und Beine, die wirft man ins Becken. Und wer als Letzter ertrinkt, hat gewonnen.“

Ernhofer wütet: „Einfach nur peinlich“

Ernhofer ging sowohl 2021 in Tokio als auch in diesem Jahr in Paris bei den Paralympics an den Start. Der Para-Schwimmer betonte sein Unverständnis gegenüber Mockridges Äußerungen: „Diese Worte von Mockridge sind menschenverachtend. Das hat nichts mit Humor zu tun. Dafür wäre er auch vor 20 Jahren in der Öffentlichkeit zerrissen worden.“