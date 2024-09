Paralympics: 700.000 Euro für deutsche Medaillengewinner in Paris!

Die Stiftung Deutsche Sporthilfe honoriert die deutschen Medaillengewinner der Paralympics in Paris mit einem hohen sechsstelligen Betrag. Insgesamt werden 700.000 Euro an die Athleten, die in einem Wettkampf einen der ersten acht Ränge erreicht haben, ausgeschüttet, teilte die Sporthilfe am Montag bilanzierend mit. Die Prämie für eine Goldmedaille beträgt 20.000 Euro, für Platz acht gibt es noch 1500 Euro.

Inspiration und Vorbildfunktion

"Wir gratulieren allen Athletinnen und Athleten sehr herzlich zu ihren großartigen Leistungen, mit denen sie uns in den vergangenen Tagen in Paris begeistert haben", sagte der Vorstandvorsitzende Thomas Berlemann: "Ihr positives Auftreten hat viele Menschen in unserem Land sehr inspiriert. Sie sind Vorbilder für uns alle." In Paris waren 143 deutsche Para-Athleten sowie fünf Guides am Start, die insgesamt 48 Medaillen holten, davon zehnmal Gold.