Paralympics: Fahnenträgerin Müller und Adler holen Bronze

Am Schlusstag der Paralympics in Paris feiern die deutschen Kanuten drei Medaillen. Auch Fahnenträgerin Edina Müller darf sich Edel-Metall umhängen. Bei der Zieldurchfahrt gibt es eine Schrecksekunde.

Bronze-Hattrick im Kanu: Die deutsche Fahnenträgerin Edina Müller, Anja Adler und Felicia Laberer haben am Schlusstag der Paralympics in Paris für die drei letzten deutschen Medaillen gesorgt. Tokio-Siegerin Müller paddelte im Finale der Startklasse KL1 über die 200 m wie Adler in der Klasse KL2 und Laberer in der Klasse K3 auf Rang drei.