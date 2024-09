Paralympics: Menje beeindruckt im Marathon – Top Ten in Paris!

Die Leichtathleten enttäuschen bei den Spielen in Paris. Auch zum Abschluss der Wettkämpfe gelingt keine positive Überraschung.

Rennrollstuhlfahrerin Merle Menje hat zum Abschluss der Paralympischen Spiele in Paris einen weiteren Platz unter den Top Ten geholt. Die 20-Jährige kam im Marathon der Klasse T54 in 1:55:54 Stunden auf Rang neun und fuhr vorbei an einigen der historischen Sehenswürdigkeiten ein achtbares Ergebnis ein. Zur siegreichen Schweizerin Catherine Debrunner fehlten im Schatten des Eiffelturms fast 15 Minuten. Auf der Bahn hatte Menje nicht ganz ihre Erwartungen erfüllt. Nach Platz sieben über die 5000 m verpasste sie über 1500 m und 800 m jeweils das Finale.