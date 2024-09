Paralympics: Mit 60 Jahren! Historische deutsche Badminton-Medaille

Der 60-Jährige setzte sich im kleinen Finale um Bronze in der Rollstuhl-Startklasse WH1 mit 2:0 (26:24, 21:11) gegen den favorisierten Koreaner Jeong Jaegun durch, nach 58 Minuten verwandelte Wandschneider gleich seinen ersten Matchball und riss danach jubelnd die Arme hoch. Wandschneider ist damit der erste deutsche Medaillengewinner im Badminton bei Paralympics und Olympischen Spielen.

Wandschneider mit Erfahrung zum großen Coup

Emotional wurde es bereits bei Wandschneiders Vorstellung, als in der Arena Porte de la Chapelle großer Applaus aufkam. Der Mann aus Buxtehude avancierte in den vergangenen Tagen durch seine spektakulären Matches zum Publikumsliebling. Von der Atmosphäre der Zuschauer war Wandschneider dermaßen angetan, dass er den Beifall erwiderte.

Der erste Satz war im Anschluss ein echter Krimi, die Führung wechselte immer hin und her - doch am Ende setzte sich Wandschneider mit all seiner Erfahrung durch. Im zweiten Satz ließ er seinem 13 Jahre jüngeren Kontrahenten dann keine Chance. Wandschneider hatte als einziger Deutscher die Gruppenphase überstanden.