Paralympics: Deutsche Prothesensprinter stürmen ins 100m-Finale

Die Prothesensprinter Johannes Floors, Felix Streng und Leon Schäfer sind in ihren Startklassen ohne große Mühe in die Finals über 100 m eingezogen. Tokio-Sieger Streng wurde in seinem Vorlauf der Klasse T64 in 10,79 Sekunden Zweiter, 400-m-Goldmedaillengewinner Floors folgte im zweiten Vorlauf in 10,92 Sekunden ebenfalls mit Rang zwei ins Finale. Schäfer schüttelte die Enttäuschung aus dem Weitsprung erfolgreich ab.